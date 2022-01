OFFICIEL : Pierre-Emerick Aubameyang est Barcelonais

Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) est Barcelonais : si le club n'a pas encore officialisé l'arrivée du joueur d'Arsenal, celui-ci a déjà posé avec le maillot du FC Barcelone et réussi sa vitesse médicale. L'attaquant gabonais (72 caps, 30 buts) signera bientôt son contrat, rapporte Fabrizio Romano, spécialiste du mercato.

Aubameyang aura disputé 163 matchs pour Arsenal avec 92 buts au compteur.

Pierre Emerick-Aubameyang joins Barcelona, done deal and here we go. Contract agreed and now set to be signed by Aubameyang in Barcelona headquarters. Medical successfully completed. 🔵🔴 #FCB



Arsenal will save his huge salary as they wanted. Deal in place. #AFC #DeadlineDay pic.twitter.com/IZEDCj2Zky