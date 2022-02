L'Égypte demande un report de la finale de la CAN après avoir joué trois prolongations

L'Égypte vit un véritable parcours du combattant à la CAN : les Pharaons sont en finale, mais ont dû batailler pour y parvenir.

L'Égypte s'est en effet qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce jeudi au terme d'un nouveau thriller, éliminant le Cameroun aux tirs au but. Il s'agissait de la troisième rencontre consécutive allant aux prolongations pour les Pharaons dans cette CAN. Qui plus est, le Sénégal a joué la veille et aura donc un jour de repos en plus. "Nous demandons à ce que la finale de la CAN soit déplacée au lundi", a déclaré après la rencontre Diaa Al-Sayed, entraîneur adjoint de la sélection égyptienne.

"Le Sénégal a une journée de récupération de plus. Comme on a avancé la petite finale, je demande à ce qu'on déplace la finale", a-t-il expliqué en conférence de presse (Carlos Queiroz, sélectionneur égyptien, avait été exclu durant la rencontre). En 2019, lors de la dernière édition de la CAN, les deux demi-finales s'étaient jouées le même jour.