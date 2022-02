Edouard Mendy élu meilleur gardien de la CAN

Edouard Mendy vit un rêve éveillé. Arrivé la saison dernière à Chelsea en provenance de Rennes, le portier de 29 ans a remporté la Ligue des Champions, et maintenant la CAN avec le Sénégal.

Mendy n'a pas débuté les deux premières rencontres de la compétition avec les Lions de la Teranga suite au Covid, mais a ensuite joué un rôle prédominant dans la conquête de ce sacre, avec 3 clean sheets.

Après Sadio Mané élu meilleur joueur de la CAN, le Sénégal a vu un second joueur en ses rangs glaner une distinction individuelle puisque Mendy a été élu meilleur gardien.

The brick wall 🧱



Edouard Mendy earns the best goalkeeper award in the #TotalEnergiesAFCON2021 🧤#AFCON2021 pic.twitter.com/Hs6cqM3GzF