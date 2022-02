Bruno Guimarães explique pourquoi il a rejoint Newcastle

Transféré à Newcastle pour 50 millions d'euros bonus compris, l'international brésilien savoure son arrivée en Premier League.

Bruno Guimarães (24 ans) rêvait d’évoluer en Premier League. De plus, son départ aide l’Olympique Lyonnais sur le plan financier.

"Ce qui m'a convaincu de rejoindre Newcastle ? Je pense que c'est le projet", a répondu le Brésilien sur le site officiel des Magpies. "Tout m'a été présenté de façon très ouverte. On sait que Lyon traverse une période difficile à cause de la pandémie. Je n'ai jamais caché ma volonté de jouer en Premier League donc j'ai vu ça comme une grande opportunité, intéressante, un projet ambitieux qui vise le succès. Je veux vraiment gagner moi aussi, donc on se correspond", a indiqué le milieu de terrain.