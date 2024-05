Après avoir plombé Mouscron, Gérard Lopez sévit toujours et doit une fortune en France

Gérard Lopez, un nom que les supporters de l'Excel Mouscron ne veulent certainement plus entendre. L'homme d'affaires luxembourgeois a détruit le club hurlu, et ne fait pas beaucoup mieux en France.

Gérard Lopez va-t-il faire couler un second club historique, quelques années après avoir été l'un des principaux responsables du naufrage de l'Excel Mouscron ? L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois est propriétaire des Girondins de Bordeaux depuis 2021, et le club bordelais a déjà basculé en Ligue 2 un an plus tard.

Désormais, France-Bleu révèle d'autres soucis financiers pour Lopez et Bordeaux. Le club est 14e de Ligue 2, et vit donc déjà une saison largement en-dessous des attentes sur le plan sportif. Et en coulisses, cela ne va pas beaucoup mieux.

L'entreprise chargée de l'entretien du centre d’entraînement n'aurait en effet plus été payée depuis plusieiurs semaines, et l’arrosoir des pelouses ne fonctionnerait plus. Une situation qui aurait forcé Lopez à remettre la main à la poche.

Mais le Luxembourgeois devrait également dépenser plusieurs millions d'euros pour régler les dettes des Girondins : Lopez serait endetté auprès de l'URSSAF (l'entreprise gérant les cotisations des indépendants et propriétaires en France) à hauteur de 3 millions d'euros.

Pas de quoi rassurer la DNCG, la commission en charge des licences au sein du football français, en vue de la saison prochaine...