Un transfert désormais confirmé pour le Club de Bruges : le joueur lui-même en parle ouvertement

Le second transfert estival du Club de Bruges est presque une certitude, désormais. Après Ardon Jashari, déjà annoncé, c'est Zaïd Romero qui a lui-même évoqué son arrivée en Venise du Nord.

Le Club de Bruges a beau ne pas encore avoir officiellement trouvé son futur directeur sportif, alors que Vincent Mannaert a désormais quitté son poste, il n'en travaille pas moins déjà au futur. La venue d'Ardon Jashari en provenance du FC Lucerne a déjà été annoncée il y a plusieurs mois, et ce ne sera que le premier transfert estival.

Bien vite, un second nom était annoncé : celui de Zaïd Romero (24 ans), défenseur central de 24 ans évoluant au sein du club argentin d'Estudiantes. Un transfert dont on attendait l'officialisation assez rapidement, comme celle de Jashari.

Mais depuis cette information datan d'avril, rien du côté du Club. C'est le joueur lui-même, finalement, qui vient de lever le voile et confirmer plus qu'à demi-mot qu'il allait bel et bien signer chez les Blauw & Zwart, dans une interview accordée à la presse locale.

"Je sais que je suis très proche de jouer pour Bruges. C'est tout ce dont je rêvais depuis que je suis enfant, et je profiterai de chaque moment", se réjouit Romero au micro d'UNLP Radio, en Argentine.

Zaïd Romero devrait coûter entre 5 et 6 millions au FC Bruges. Un montant considérable, mais le solide défenseur argentin est un pilier de son championnat, et on sait que Bruges a toujours mis à profit la filière sud-argentine.