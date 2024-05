Une finale qui déplace les foules : l'Union a déjà vendu presque tous ses tickets !

Le Stade Roi Baudouin devrait être comble pour la finale de la Coupe de Belgique la semaine prochaine. L'Union Saint-Gilloise a déjà vendu presque tous ses tickets.

Jeudi prochain, l'Union Saint-Gilloise affrontera l'Antwerp en finale de la Coupe de Belgique. Un match très important pour les deux équipes : l'USG court après un titre depuis sa remontée en D1A, et l'Antwerp, tenant du trophée, compte sur cette finale pour sauver sa saison.

Pour cette rencontre, les deux clubs ont chacun reçu 19.000 tickets à destination de leurs supporters. Et la vente de ces tickets se passe sans encombre jusqu'à présent. Le Nieuwsblad nous apprend ce vendredi que l'Union aurait déjà vendu 18.000 tickets à ses supporters.

Les ventes libres ont débuté ce lundi et depuis, l'USG vend en effet ses billets comme des petits pains. Il s'agira de la première finale unioniste depuis le retour en D1A ; la saison passée, les Bruxellois avaient été éliminés en demi-finale... par l'Antwerp.

L'Antwerp avait ensuite battu le KV Malines en finale de la Coupe, aux tirs au but. Cette saison, le Great Old ne peut déjà mathématiquement plus espérer être champion de Belgique. Alors que le départ de Mark Van Bommel en fin de saison est quasi-acté, une victoire en Coupe serait un beau lot de consolation.

L'Union, de son côté, vise clairement le doublé : en cas de victoire contre le RSCA ce week-end, les Unionistes pourraient repasser en tête du championnat.