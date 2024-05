Un Anderlechtois fait son mea culpa : "Cette saison, je n'ai pas toujours évolué à mon vrai niveau"

Kasper Dolberg a retrouvé le chemin des filets contre l'Union Saint-Gilloise dans ses Playoffs. Mais il doit retrouver cette constance de la première partie de saison.

Lorsqu'on le cherche dos au but, Kasper Dolberg a cette capacité à garder un ballon et à faire jouer les autres. Mais ces dernières semaines, il lui est trop souvent arrivé de disparaître de certaines rencontres.

"J’ai eu de bonnes périodes cette saison et d’autres où je n’ai pas joué à mon vrai niveau. Mon plus gros point d’amélioration était l’intensité et donc indirectement comment être plus important dans le jeu" reconnaît le Danois pour La Dernière Heure.

Il poursuit : "Je pense être sur la bonne voie, je suis meilleur physiquement qu’en début de saison, je cours plus et ça augmente mon impact sur le jeu. Je finis les matchs vidé, mais je tiens 90 minutes en jouant à haute intensité".

Kasper Dolberg ne veut pas se cacher

L'ancien buteur de l'Ajax veut avant tout se mettre au service de l'équipe : "C’est mon job. Je ne rêve pas de jouer des matchs où je ne reçois que de longs ballons avec Burgess dans le dos, mais quand ils arrivent, je dois répondre présent. J’ai joué en combinaison la grande partie de ma carrière. J’ai appris à apprécier les matchs plus compliqués où je dois faire le sale boulot. Ça n’était pas le cas il y a quelques années".

Kasper Dolberg a inscrit 14 buts avec Anderlecht cette saison. Retrouvera-t-il son état de forme optimal dans le moneytime ?