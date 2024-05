"Anderlecht m'a impressionné... jusqu'à la zone de vérité"

Acheté au mois de janvier au Neuchâtel Xamax FC, Franck Surdez a dû passer par une période d'adaptation à La Gantoise. Il découvre désormais la Jupiler Pro League, et apprécie.

Il n'a pas fait beaucoup parler de lui depuis le mois de janvier, mais il commence doucement à sortir le bout de son nez. Acheté par La Gantoise en hiver au club suisse de Neuchâtel Xamax contre 1.3 million d'euros, Franck Surdez est monté au jeu à trois reprises entre fin janvier et mi-mars, puis a pris part aux six rencontres d'Europe Play-Offs, en sortant du banc (sauf à Saint-Trond, où il était titulaire).

"Mon adaptation à La Gantoise a été fantastique. J'ai pu compter sur Archie Brown pour me faire visiter et m'intégrer. Je le connaissais via son passage à Lausanne, mais je n'avais jamais discuté avec lui. Grâce à un coéquipier de Neuchâtel, j'ai pu le contacter. Depuis, il a toujours été là pour moi" a déclaré l'ailier gauche de 21 ans dans les colonnes du Nieuwsblad, ce vendredi.

Franck Surdez apprécie la Jupiler Pro League, l'attaque d'Anderlecht et la défense de Louvain

"Le football ici est très tactique, mais il y a aussi un mélange entre physique et technique. J'aime beaucoup ça, mais j'ai mis un certain temps pour m'habituer et me mettre à niveau de l'équipe."

Franck Surdez apprécie donc le pas en avant dans sa carrière, lui qui comptait 13 buts et 10 passes décisives en 61 matchs avec l'équipe de première division suisse.

"Le jeu du Sporting d'Anderlecht m'a impressionné. Du moins, jusqu'à la zone de vérité. Après, c'est un petit peu moins bon. Défensivement, j'ai été charmé par l'approche de Louvain. Ils se sont battus collectivement et nous ont rendu la tâche très difficile."