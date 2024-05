Lancé par Yannick Ferrera au Standard, de retour comme titulaire neuf ans plus tard : "Il a apporté de l'amour"

Guillaume Hubert a pris la place de Théo Defourny dans les buts du RWDM. L'arrivée de Yannick Ferrera a tout changé pour lui.

C'était le 25 octobre 2015 : le Standard s'imposait 2-3 à Charleroi avec un nouveau gardien entre les perches. Lancé pour un seul et unique match sans lendemain par José Riga la saison précédente, Guillaume Hubert s'installait cette fois comme titulaire dans le but des Rouches.

Yannick Ferrera était alors aux commandes. Neuf ans après, le chemin des deux hommes s'est à nouveau croisé pour aboutir au RWDM. Ce qui a valu à Hubert de passer gardien numéro un.

Mais le portier molenbeekois explique à la RTBF que c'est toute l'équipe qui a profité de ce changement d'entraîneur : "L’arrivée de Yannick Ferrera a apporté une nouvelle dynamique positive, de la joie et de l’envie aux entraînements. Et même de l’amour ! Avec lui, vous vous sentez aimé".

Le RWDM n'est pas mort

Une rupture assez nette par rapport à Bruno Irlès, qui ne sera resté que six semaines : "Ferrera a libéré certains joueurs et clarifié les tâches. Bruno Irlès ? On a surtout perdu beaucoup de temps. Il était distant, assez froid avec les joueurs, et ça n’a pas pris. Voilà".

Une nouvelle dynamique qui permet au RWDM de toujours croire au maintien. L'équipe occupe actuellement la deuxième place des Playdowns. Si elle parvient à garder Courtrai à distance (l'écart est de deux points), elle disputera un barrage pour assurer sa place en D1A face au vainqueur du duel entre Deinze et Lommel.