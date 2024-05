Malines n'aura pas le droit à l'erreur contre Gand : "Sans vouloir rabaisser le Standard et Westerlo..."

Daam Foulon, probablement l'un des joueurs qui s'est le plus épanoui sous les ordres de Besnik Hasi. L'arrière gauche a été extrêmement important pendant la deuxième moitié de saison, mais son avenir derrière les casernes demeure incertain.

Le match crucial contre La Gantoise, c'est pour ce week-end. Si Malines veut encore rêver d'un billet européen, il n'y a plus qu'une chose à faire. "Si on ne gagne pas, ce sera fini, et il nous restera encore trois matchs à jouer. On veut à tout prix éviter ce scénario" lance Daam Foulon dans les colonnes de Gazet van Antwerpen.

"Tant que tu as un objectif, tu restes motivé. Nous l'avons constaté nous-mêmes ces dernières semaines, lorsque nous avons joué contre le Standard ou Westerlo, par exemple. Sans vouloir rabaisser ces équipes, mais on sent sur le terrain qu'il n'y a plus d'enjeu pour elles. Et c'est dommage."

Besnik Hasi a changé Daam Foulon, et plusieurs autres Malinois

Formé au Racing Club de Malines, au Lierse et à Anderlecht, le joueur de 25 ans avait rejoint Waasland-Beveren, puis Benevento. Il y a joué 23 matchs de Série A et 58 de Série B, avant de revenir à Malines... l'autre, cette fois : le Kavé. "Je sais ce que représente le club, même si je n'y avais jamais joué. J'ai retrouvé le plaisir de jouer, que j'avais un petit peu perdu en Italie."

Et ça, en grande partie grâce à un homme, Besnik Hasi. "C'est dommage qu'il parte. C'est un grand entraîneur, qui a accompli beaucoup de choses en peu de temps. En plus du changement de système, beaucoup de joueurs se sont améliorés individuellement. En termes de gestion des joueurs, c'est le meilleur entraîneur avec lequel j'ai pu travailler."

Daam Foulon, arrivé librement pendant l'été, n'aura déjà plus qu'un an de contrat au terme de la saison. Un choix de sa part. "Cela va me permettre de discuter de mon futur cet été avec le club. Un départ ? Dans le football, tout est possible. Je pourrais aussi terminer mon contrat et partir librement, mais je pense que le club fera tout pour éviter ça" s'est amusé Foulon, estimé à 1.5 million d'euros sur Transfermarkt.