"Je n'ai pas l'impression que les matchs contre Anderlecht et Bruges seront décisifs"

Alexander Blessin est revenu dans la course au titre, avec l'Union, et ne veut pas penser à la pression. Selon le T1, le derby bruxellois et le match contre Bruges ne seront pas spécialement décisifs.

On entre dans le money-time de la saison. Septième journée des Champions Play-Offs et un derby bruxellois, dimanche, entre l'Union et Anderlecht. Trois journées avant la fin, avec trois équipes en un point, bien malin qui pourrait dire qui sera champion. Alexander Blessin s'est exprimé avant cette rencontre, ce vendredi en conférence de presse.

"Pour être honnête, on savait depuis longtemps qu’on allait se retrouver dans cette position où l’on peut se battre pour aller chercher un trophée. C'est quelque chose de grand pour un joueur. Il y a toujours de la pression, mais on a travaillé pour arriver ici. Avoir l’opportunité de jouer un titre, qu’est-ce qui peut arriver de mieux ? Mes joueurs doivent apprécier le moment et ne pas penser à la pression négative" a-t-il lancé selon les propos retranscris par l'Avenir.

Alexander Blessin ne veut regarder que l'Union, pas Anderlecht ni les statistiques

"Je ne préfère pas parler d’Anderlecht : on se concentre sur nous. Je pense qu’on est préparé pour ce match. Les choses dépendront surtout de nous-mêmes, de la façon avec laquelle on rentre dans notre match. À l’aller, quand on est revenu à 1-1, on avait l’impression qu’on pouvait passer devant, puis une faute de concentration a permis à Anderlecht de marquer. C’est la leçon qu’on doit retenir : il faut être concentré 90 minutes."

Gagnante de la phase classique, l'Union est désormais une petite longueur derrière le Club de Bruges et le RSCA. Les Unionistes ont commencé les Play-Offs de la pire des manières, mais se sont ressaisis, et n'ont pas encore dit leur dernier mot.

"Sur les cinq derniers matchs, au niveau des statistiques, Bruges a gagné tous les matchs. Mais pour moi, on est tous les trois complètement sur la même ligne. Je n'ai pas l'impression que les deux prochains matchs contre Anderlecht et Bruges seront décisifs. Si on les gagne, ce ne sera pas fini. Si on les perd, par contre..."