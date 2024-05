Grande nouvelle pour Tedesco et pour plusieurs Diables en vue de l'Euro 2024

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : l'UEFA va élargir les sélections de l'Euro 2024 à 26 équipes. Très bonne nouvelle pour Domenico Tedesco, et pour certains Diables !

Depuis plusieurs grandes compétitions, à la suite de la pandémie de Covid-19, l'UEFA et la FIFA ont élargi les sélections de 23 à 26 joueurs. De cette façon, les sélectionneurs peuvent disposer de plus d'options et, surtout, alléger la pression de calendriers très chargés pour les joueurs.

Cette règle, cependant, semblait ne plus devoir être d'actualité pour l'Euro 2024. Une déception pour les sélectionneurs : plusieurs d'entre eux avaient fait savoir leur intention de réclamer le maintien de cette règle auprès de l'UEFA.

Ils ont obtenu gain de cause. Ce vendredi, l'UEFA a tranché : comme depuis l'Euro 2021, les sélections seront de 26 joueurs pour l'Euro 2024. Le comité exécutif a décidé de cette règle, à environ un mois de l'annonce des sélections définitives.

Petite spécificité : contrairement à ce qui se faisait jusqu'à présent, aucun joueur ne sera en tribunes lors de l'Euro 2024. Tous seront sur le banc, ce qui évitera également certains dilemmes aux sélectionneurs.

Domenico Tedesco pourra donc élargir sa sélection, et c'est une bonne nouvelle pour plusieurs Diables. Les Vanaken, Batshuayi, Saelemaekers ou encore De Ketelaere ont probablement bien plus de chances de se rendre en Allemagne désormais...