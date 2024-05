Réunion et ultimatum : Mark Van Bommel devra communiquer rapidement sur son avenir à l'Antwerp

À l'Antwerp, le départ de Mark Van Bommel semble plus proche que jamais. La direction anversoise aurait d'ailleurs demandé à son entraîneur de la clarté quant à son avenir, et assez rapidement.

Partira, ne partira pas ? La question se pose depuis un certain temps concernant Mark Van Bommel, qui est pourtant encore sous contrat jusqu'en 2025 avec le Great Old.

L'entraîneur néerlandais serait convoité par plusieurs écuries européennes et notamment l'AC Milan, qui aurait placé le T1 de l'Antwerp en bonne position dans sa short-list pour remplacer Stefano Pioli.

Dans le nord du pays, il se dit de plus en plus probable que cette saison de Van Bommel en Pro League est la dernière. Une question qui amène de l'instabilité, et qui n'aide certainement pas le Matricule 1 à réaliser de grands Champions Play-Offs. Le champion en titre a remporté trois maigres points en six matchs.

L'Antwerp pose un ultimatum à Mark Van Bommel

L'Antwerp est dans une mauvaise dynamique, alors que le plus gros rendez-vous de la fin de saison approche : la finale de la Coupe, disputée le jeudi 9 mai contre l'Union.

Selon Het Laatste Nieuws, la direction de l'Antwerp aurait d'ailleurs convoqué Mark Van Bommel, afin de lui poser une sorte d'ultimatum : le club veut des éclaircissements sur l'avenir de son T1 avant la finale de la Coupe.