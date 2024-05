Toute la famille se rendra chez le tatoueur si ce joueur remporte le titre : "Après mes frères, c'est à mon tour"

Ce week-end encore, le programme inclut un derby bruxellois. La lutte pour le titre pourrait connaître un nouveau tournant, car l'Union ne peut se permettre une nouvelle défaite. Kevin Mac Allister, se bat pour une place dans les livres d'histoire et... sur le corps de ses frères.

Kevin Mac Allister sort de l'ordinaire dans la défense centrale de l'Union. Le petit format de 1m75 se tient aux côtés de géants comme Burgess et Machida, mais cela passe presque inaperçu. Ce qu'il lui manque en taille, il le compense largement par son engagement et sa détermination.

L'engagement de Kevin Mac Allister pour compenser sa taille

Le joueur argentin de 26 ans est encore un produit de cet incroyable système de recrutement de l'Union. Ils peuvent voir au-delà des défauts statistiques. Lorsque les Bruxellois l'ont recruté l'été dernier, ils savaient déjà qu'il pouvait surpasser n'importe quel attaquant ou joueur de flanc grâce à sa vitesse, sa position et sa force dans les duels.

Il encaisse les coups. Son style de jeu a pour inconvénient qu'il subit beaucoup de dommages physiques. La plupart, il peut les surmonter, mais cette saison, il a déjà manqué deux matchs parce qu'il s'est cassé trois dents lors du match contre Francfort. Une anecdote qui témoigne de son engagement.

Récemment, il a été absent pendant six semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Lors des 9 matchs qu'il a manqués au total, l'Union a perdu 20 % de points de plus que lorsqu'il est sur la pelouse. "Oui, mais nous ne saurons jamais si ce serait mieux ou non avec moi sur le terrain, surtout en début de Play-Offs", lance-t-il, modeste, à notre micro.

"Quoi qu'il en soit, je n'y pense pas. Je veux simplement montrer le meilleur de moi-même et tout donner sur le terrain. Preuve : regardez mes dents et mes doigts", plaisante-t-il.

Toute la famille chez le tatoueur en cas de titre !

Il joue actuellement avec un protège-dents, car le frère du champion du monde argentin Alexis Mac Allister doit avoir bonne mine lorsqu'il pose pour le projet familial. "(Rires) En effet, la famille a déjà un tatouage d'Alexis", acquiesce-t-il.

"Quand il est devenu champion du monde, ma mère, mes frères et moi avons fait un tatouage en son honneur. Tout comme pour mon frère Francis, champion avec Rosario Central la saison dernière. Je vais tout donner pour que ça soit moi tour."

Il sait que le derby bruxellois ne doit certainement pas être perdu. Avec trois matchs à jouer après l'affrontement entre les deux équipes, un écart de quatre points pourrait bien être décisif. "C'est une finale avant la finale de jeudi. Anderlecht est une bonne équipe, même avec leurs blessés, mais nous sommes uniquement concentrés sur nous-mêmes."