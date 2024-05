Pas un seul Diable Rouge au Club de Bruges : Tedesco peut-il ignorer l'équipe de cette fin de saison ?

Le Club de Bruges est clairement la meilleure équipe de Belgique en cette fin de saison, en championnat et naturellement en Europe. Pourtant, il est fort possible qu'aucun joueur des Blauw & Zwart n'aille à l'Euro 2024...

Voilà plusieurs semaines que le niveau de jeu de Hans Vanaken a amené un débat sur la table : Domenico Tedesco doit-il sélectionneur le milieu de terrain du Club de Bruges ? Pour beaucoup, c'est une évidence. Vanaken amène un profil unique, une solution par le jeu et par l'expérience que proposent peu d'autres Diables Rouges à son poste.

La méforme de Mangala et Onana, les blessures de Tielemans et Vranckx, le manque de temps de jeu d'Arthur Vermeeren, la mauvaise fin de saison de l'Antwerp de Mandela Keita : tant d'éléments qui, couplés à l'annonce d'un groupe de 26 pour l'Euro, devraient faire espérer Hans Vanaken.

Tedesco peut-il snober Bruges ?

Mais Hans Vanaken n'est pas la seule Gazelle à briller en cette fin de saison. Et depuis son arrivée à la tête des Diables, Domenico Tedesco a très souvent prouvé que la Jupiler Pro League avait ses faveurs.

Mandela Keita, Arthur Vermeeren, Hugo Siquet, Olivier Deman, Zeno Debast, Mike Trésor, Zinho Vanheusden, Arnaud Bodart et même, en juin 2023... Hans Vanaken : Tedesco garde la Pro League à l'oeil. Parfois, il attend le bon moment, ce qui a pu frustrer Hugo Cuypers ou Alessio Castro-Montes, mais leurs noms ont aussi été prononcés par le sélectionneur.

En novembre dernier, un certain Jorne Spileers intégrait même le groupe suite à la blessure de Vanheusden, même si cela ne débouchait pas sur du temps de jeu. Au vu de la concurrence en défense centrale, il devrait passer après trop de joueurs pour aller à l'Euro.

Trop tôt pour Kyriani Sabbe, trop tard pour Brandon Mechele ?

Mais alors qu'il avait - logiquement - récompensé l'année 2023 de l'Antwerp en reprenant Keita et Vermeeren, Domenico Tedesco a cette fois un Euro à disputer : l'heure n'est pas aux cadeaux. Vanaken peut clairement y croire. Kyriani Sabbe (19 ans), un peu moins.

© photonews

Pourtant, le poste d'arrière droit a été sujet à discussion depuis de longs mois en sélection. Pour qu'un joueur comme Zeno Debast se retrouve bombardé back droit, Tedesco devait clairement être à court d'idées et de solutions. Le retour en forme de Thomas Meunier, cependant, règle en partie les soucis ; Castagne, Meunier et même Saelemaekers (que Tedesco voit comme un latéral droit) ont priorité.

Si l'un d'eux se blesse, la place restante se jouerait probablement entre Hugo Siquet, qui a déjà goûté à la sélection, et deux nouveaux venus : Kyriani Sabbe ou Killian Sardella. La forme du moment place Sabbe au-dessus des deux autres ; l'expérience place Siquet en pole, la saison dans son ensemble plaide pour Sardella.

© photonews

Un autre Diable Rouge brugeois commence peut-être à rêver : Brandon Mechele. Mais à 31 ans et alors qu'il n'a même jamais été cité par Tedesco, le patron de la défense brugeoise risque fort d'avoir passé la date de péremption aux yeux du sélectionneur. Oui, le Germano-Italien a souvent repris des joueurs de Pro League... mais bien souvent des jeunes, pour du long terme.

Pourtant, dans ces Playoffs, n'ayons pas peur des mots : Mechele est plus fiable, plus solide, et tout bonnement meilleur que Vertonghen et Debast. Le Brugeois est sur un nuage. Peut-il jouer à ce niveau en sélection ? La question restera probablement sans réponse, car le poste n'est pas très adapté aux expérimentations de dernière minute.

Alors, Domenico Tedesco va-t-il "snober" le Club de Bruges lors de sa sélection de juin prochain ? En dehors du cas Vanaken, qui pourrait être sérieusement déçu, tout dépendra probablement d'éventuelles blessures de dernière minute. Mais il existe un monde dans lequel un champion de Belgique et finaliste de Coupe d'Europe comptant de nombreux joueurs belges... n'en place pas un seul en sélection.