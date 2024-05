Le voilà : la future pépite d'Anderlecht pose avec son n°10

Le RSC Anderlecht a attiré l'un des plus grands talents du football belge : le jeune Ilyes Bennane, 13 ans à peine. Il a posé avec son nouveau numéro à Neerpede.

Ilyes Bennane, 13 ans, a claqué la porte du Racing Genk il y a plusieurs semaines de cela. Tout le monde était suspendu au choix du plus jeune international belge (U15) de l'histoire : où allait-il continuer sa carrière ?

Un peu à la surprise générale, Bennane a finalement opté pour Anderlecht (lire ici). Une belle revanche pour Jesper Fredberg, dont on imagine bien qu'il a été clair avec l'entourage du joueur concernant l'absence de passe-droits qui est désormais au coeur de la politique de Neerpede.

Du côté de Genk, on pointe du doigt l'entourage d'Ilyes Bennane, qui aurait en effet eu des demandes démesurées et surtout manqué de respect envers les formateurs du club. Le tout jeune milieu créatif va désormais devoir oublier tout ça et se focaliser sur le football.

Alors qu'il va intégrer les U15 d'Anderlecht et y continuer son développement physique, Ilyes Bennane a pour la première fois posé sous ses nouvelles couleurs. Sans grande surprise, il a immédiatement obtenu le n°10 (était-ce une demande expresse... de son entourage ?), et sera sous le feu des projecteurs !