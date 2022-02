🎥 Kurt Zouma crée la polémique en Angleterre

Le Sun a dévoilé des images de Kurt Zouma assénant des coups à son chat de compagnie ayant circulé sur les réseaux sociaux. Des faits qui lui ont valu les remontrances de son club. "West Ham condamne sans réserve les actes de son joueur, Kurt Zouma, sur la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé avec Kurt et nous traiterons cette affaire en interne, mais nous voulons assurer qu'en aucun cas nous ne cautionnons la cruauté envers les animaux", expliquent les Hammers, contactés par le journal anglais.

Mais la tempête médiatique ne fait que commencer pour le défenseur de West Ham puisque le tabloïd anglais, choqué par ce comportement intolérable, ne lâche pas l'affaire et a fait savoir que le Français est le parrain d'une association de défense des tigres victimes de violences...

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j