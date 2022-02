Les Ultras du PSG s'en prennent à la direction : "Nous ne reconnaissons plus notre club"

Les Ultras du Paris Saint-Germain sont très mécontents de la situation actuelle du club, mais surtout de l'image qu'il renvoie.

Le Collectif Ultras Paris a publié ce lundi soir un communiqué cinglant à l'adresse de sa direction, et ce malgré la large victoire du PSG à Lille. En cause : une image renvoyée par le club qui ne correspond plus aux valeurs auxquelles les ultras s'identifient. "Depuis trop longtemps maintenant le club nous offre un visage que nous ne supportons pas. Le visage d'un club qui se veut marque mondiale, obnubilé par les ventes de maillots, au point d'en oublier ses couleurs et de faire l'affront au public du Parc de jouer avec un maillot extérieur à domicile"", lit-on dans ce communiqué.

Les prestations sportives du club, qui vit une saison plutôt morose dans le jeu malgré les arrivées blinquantes de Lionel Messi et Sergio Ramos l'été dernier, sont pointées du doigt, notamment l'élimination en Coupe des oeuvres de Nice : "Le visage d'un club qui rêve tellement plus grand qu'il donne l'impression que la saison commence en février et qu'il méprise les trophées nationaux (...) Nous ne reconnaissons plus notre club qui semble même avoir oublié son ADN Coupe". Le PSG compte en effet 14 coupes de France et 9 coupes de la Ligue, deux records.

La gestion du club est taclée sévèrement par le CUP, qui dénonce "les changements incessants d'entraîneur sans que jamais un projet de jeu cohérent avec le recrutement soit mis en place ; des joueurs peu utilisés pour qui le football ne semble plus être une réelle priorité tant que la soupe est bonne (nda : Neymar semble être l'un des joueurs pointés du doigt par ces mots) sans oublier les différents passe-droits et autres épisodes dignes d'une telenovela que d'un club de football professionnel".

Une prise de position claire, et qui rappelle l'importance historique de la culture Ultras au sein du club ...