Malgré sa clause libératoire dérisoire, Reno Wilmots est encore très loin de quitter le RFC Liège... que du contraire !

Doté d'une clause libératoire à 75.000€ seulement, Reno Wilmots pourrait tout de même prolonger l'aventure au RFC Liège.

On l'a déjà écrit à de multiples reprises, c'est surtout collectivement que le RFC Liège a impressionné, cette saison. Septièmes de Challenger Pro League, les Sang & Marine ont pu compter sur un effectif bien huilé, qui a notamment su compenser le départ d'Adriano Bertaccini en se montrant encore plus efficace sur le plan offensif.

Derrière, il a aussi fallu tenir la baraque et se montrer solide. Gaëtan Englebert a non seulement pu compter sur Kevin Debaty et sur sa défense, parmi laquelle Benoit Nyssen fait partie de l'équipe-type du championnat, mais aussi sur un Reno Wilmots qui a toujours éteint les brèches dans le cœur du jeu.

Le médian défensif a été l'une des révélations de la saison, à tel point que son profil est ressorti sur plusieurs listes au sein des autres clubs de cette Challenger Pro League, dont le Patro Eisden, surtout. D'autant que sa clause libératoire, évaluée à 100.000€ en janvier, puis à 75.000€ cet été, rend le joueur de 27 ans encore plus intéressant.

Toutefois, Reno Wilmots n'a pas vraiment l'intention de quitter le RFC Liège, où il se plait très bien et sent que son évolution se poursuit dans le bon rythme. Wilmots est titulaire indiscutable dans une équipe qui tourne et dans laquelle il s'amuse : pourquoi partir maintenant, finalement ?

Reno Wilmots parti pour... prolonger l'aventure au RFC Liège ?

D'autant que derrière Reno Wilmots, il y a la famille. Marc, évidemment, mais aussi la maman, avocate et aux petits soins pour la carrière de son fils. Un entourage qui sait qu'en football, la stabilité est aussi une bonne chose, et que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs.

Du côté du club, il y a naturellement une envie majeure d'éviter un départ de Reno Wilmots cet été. Premièrement parce que cela représenterait une fameuse perte sur le plan sportif, mais aussi parce que le Matricule 4 ne s'y retrouverait pas, financièrement.

Toutes des raisons qui expliquent l'information qui nous revient, en ce début de semaine. La volonté des différentes parties est de prolonger le contrat de Reno Wilmots, et donc de revoir à la hausse sa clause de libération, avant le début officiel du mercato estival. Les premières discussions ont déjà commencé, et vont se poursuivre très prochainement.