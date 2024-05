Le Cercle de Bruges évitera de très gros morceaux au deuxième tour préliminaire de l'Europa League : découvrez ses adversaires potentiels

Le Cercle de Bruges, tête de série de justesse, évitera les gros morceaux au deuxième tour préliminaire de l'Europa League.

Le Cercle de Bruges a réalisé l'une des plus belles saisons de son histoire, ponctuée par une quatrième place finale acquise grâce au partage sur la pelouse du Club et à la défaite de Genk à l'Union.

Les Groen & Zwart vont donc se retrouver en Europa League, la saison prochaine, et commenceront leur aventure européenne au deuxième tour préliminaire.

Le Cercle évite les gros morceaux... pour le moment ?

Par chance et grâce au coefficient UEFA de la Belgique, le Cercle de Bruges sera la dernière tête de série lors de ce deuxième tour préliminaire, et évitera ainsi plusieurs grosses pointures : l'Ajax, Braga, Molde, le Rapid Vienne, Rijeka et Trabzonspor ne peuvent pas être rencontrés avant le tour suivant.

Toutefois, les joueurs de Miron Muslic pourraient tout de même se retrouver avec une affiche très difficile à négocier, contre le Panathinaikos, par exemple.

Les autres adversaires potentiels sont Kilmarnock, Silkeborg et Vojvodina, alors que d'autres ne sont pas encore connus. Le Cercle pourrait, aussi, rencontrer le vainqueur de la Coupe d'Israël (l'Hapoel Beer Sheva ou le Petach Tikva), Tobol ou le Wisla Cracovie.