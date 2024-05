Quels Diables Rouges Domenico Tedesco amènera-t-il en Allemagne ? Certains noms ont été déjà été divulgués !

Le Championnat d'Europe en Allemagne débutera dans un peu moins de trois semaines. Les Diables Rouges débuteront leur tournoi le 17 juin contre la Slovaquie à Francfort.

Les sélections des pays participants sont progressivement annoncées, y compris celle de la Belgique. Le sélectionneur national Domenico Tedesco annoncera ses 26 noms ce mardi matin.

En attendant, certains noms ont déjà fuité. Des fresques sont en effet en train d'être réalisées avec les Diables Rouges qui seront du voyage.

Les visages de certains Diables Rouges ont ainsi déjà été aperçus en Belgique. Selon Het Laatste Nieuws, une peinture murale de Jan Vertonghen est visible sur une salle de sport à Tielrode, son village natal.

Kevin De Bruyne apparait également sur la façade d'une maison à Drongen, sa ville natale. Une fresque représentant le visage de Romelu Lukaku a également été aperçue.

