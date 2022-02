Lokeren-Temse prolonge son coach assistant et directeur du scouting

Actif à Lokeren depuis 2005, il est désormais lié avec le club flandrien jusqu'en 2025.

Le Koninklijke Sporting Club Lokeren-Temse, pensionnaire de division 2 amateurs, a officialisé la prolongation jusque juin 2025 de son entraîneur-adjoint et directeur du scouting Geert Dirinck.

Le communiqué annonce qu'outre sa fonction de T2, il supervisera également la préparation physique de l'équipe B, des Espoirs et des U19.

Le club a également déclaré qu'il jouera un grand rôle dans la professionalisation du club, ainsi que dans la formation des jeunes. "Grâce à sa grande expérience dans le football des jeunes, Geert Dirinck peut remplir un rôle crucial (...). Cela doit (continuer à) se faire de manière de plus en plus importante et professionnelle. En partie grâce à son influence, un certain nombre de joueurs sont déjà revenus au Daknam, l'endroit où ils ont reçu leur formation initiale. À l'avenir, il continuera à faire revenir des jeunes avec ce profil (...) si cela peut aider le club."

Geert Dirinck était déjà actif dans le club à l'époque où Lokeren jouait en Pro League, les play-off 1, et avait remporté deux Coupes de Belgique.

"Je dois admettre que la demande du conseil d'administration de prolonger m'a paru agréable. Mais je n'ai pas été très surpris, nous travaillons bien ensemble depuis un certain temps. Tout le monde sait que mon cœur est au Daknam, sinon je n'aurais jamais travaillé ici sans interruption de 2005 à 2019. (...) Au cours de cette longue période, j'ai pu célébrer deux Coupes avec l'ensemble du club et aider à la réussite d'une campagne européenne. Naturellement, cela crée un lien très intense, un lien pour la vie", s'est-il exprimé.