L'Olympic Charleroi ne demandera pas à évoluer en D1B la saison prochaine

Sans surprise, leurs infrastructures ne le leur permettant en aucun cas, l'Olympic Charleroi ne demandera pas à évoluer à l'échelon supérieur la saison prochaine.

La D1B sera bien plus large la saison prochaine, avec 16 clubs (et notamment l'inclusion de 4 équipes U21). Mais quoi qu'il en soit, cela se fera sans l'Olympic Charleroi, actuellement 4e de Nationale 1 et donc en lice pour aller chercher sa montée sur le plan sportif. Comme Sudpresse l'annonce ce mardi, les Dogues ne demanderont pas leur licence professionnelle, et ne l'auraient quoi qu'il en soit pas obtenue : le Stade de la Neuville n'est pas aux normes.

Une solution a été cherchée avec la Ville de Charleroi et, rapporte Sudpresse, avec le voisin, le Sporting Charleroi. Mais aucun accord n'a été trouvé. À court terme, l'Olympic Charleroi restera donc à l'échelon amateur de notre football.