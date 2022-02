Steven Gerrard sur l'état de santé de ses joueurs : Bailey de retour à l'entraînement, Nakamba toujours out

Les Villans rencontrent le Leeds de Marcelo Bielsa ce mercredi, sans plusieurs joueurs.

Avant la rencontre de Premier League contre Leeds ce mercredi (21h), le coach d'Aston Villa, Steven Gerrard, a fait le point quant aux joueurs sur lesquels il pourra compter.

Leon Bailey, l'ancien joueur de Genk, est de retour de blessure et s'entraîne de nouveau avec le groupe. Néanmoins, il ne sera pas disponible pour le match de demain.

Mahmoud Trézéguet (ex-Anderlecht et Mouscron) est de retour de la CAN, tout comme le Burkinabé Bertrand Traoré. Ces deux joueurs ne seront pas non plus disponibles, selon BirminghamLive. Trézéguet s'est d'ailleurs engagé avec Basaksehir jusqu'à la fin de la saison.

Marvelous Nakamba (ex-Bruges) est quant à lui toujours blessé. Il est touché au genou et ne sera normalement pas disponible avant la mi-mars.

“We’ve now got Leon Bailey back in full training, but he won’t be in the squad for tomorrow," reveals Gerrard. "Bertrand Traore is in transit and on his way back from the Africa Cup of Nations. To get them back in the squad for the coming fixtures will be a big help." #AVFC — Ben Dinnery (@BenDinnery) February 8, 2022

Gerrard: “I think there will be in an announcement on what’s next for Trézéguet. He’ll go out on loan and play, I think that’s the right thing for him. He’s been out for seven months with a career-threatening injury, he’s back in a good place so he needs to go and play." #AVFC — Ben Dinnery (@BenDinnery) February 8, 2022