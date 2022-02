Asensio a un rêve, qui pourrait se réaliser

Le milieu de terrain du Real Madrid regarde les prochains transferts avec envie.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé (23 ans, 30 matchs et 20 buts toutes compétitions cette saison) a de grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. A six jours du choc entre les deux équipes lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le milieu offensif Asensio (26 ans, 25 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) a invité l'attaquant français à le rejoindre dans la capitale espagnole.

"J'aimerais jouer avec les meilleurs. Mbappé est un joueur qui a montré beaucoup de belles choses et qui espère venir ici. S'il venait, je serais ravi de jouer avec lui et on se comprendrait à merveille", a indiqué le Merengue pour la Cadena SER. Vœu bientôt exaucé ?