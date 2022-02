David Moyes déçu par Kurt Zouma : "Je suis un grand ami des animaux"

Le Français est dans l'oeil du cyclone après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit maltraiter son chat.

Kurt Zouma était titulaire ce mardi soir lors la victoire de West Ham face à Watford (1-0). Après la rencontre, son coach David Moyes s'est dit vraiment déçu par son défenseur central après avoir vu les images du Français en train de violenter son chat sur les réseaux sociaux.

"Je suis vraiment déçu de Kurt Zouma. Le club a pris toutes les mesures qu'il peut prendre pour le moment et nous y travaillons en coulisses. Mon travail est de choisir une équipe et de choisir la meilleure équipe qui me donne la meilleure chance à West Ham et Kurt faisait partie de cette équipe. Je suis un grand ami des animaux et je pense que c'est quelque chose qui a touché beaucoup de gens, donc je suis vraiment déçu", a lâché le coach des Hammers en conférence de presse.

"Mais, comme je l'ai déjà dit, mon travail ce soir était d'essayer de gagner pour West Ham et de mettre la meilleure équipe pour me donner cette chance. Nous l'avons tous ressenti dans l'équipe et dans le club. Mais nous avons tous le même sentiment que c'était quelque chose qui était complètement déplacé et que nous n'attendions pas de Kurt, vraiment pas. Nous n'avons jamais vu cela dans son caractère et nous n'avons jamais vu cela chez lui. Donc nous sommes vraiment déçus."