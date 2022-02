Frank Lampard défend (déjà) sa nouvelle recrue Dele Alli

L'entraîneur d'Everton a déjà dû monter au créneau pour défendre l'ancien joueur des Spurs, critiqué après sa présentation.

Au rayon des transferts surprise, Dele Alli avait rejoint Everton en janvier.

L'Anglais a été présenté (avec Donny van de Beek, l'autre recrue des Toffees) aux supporters à la mi-temps du match de FA Cup à domicile contre Brentford samedi.

Après coup, le style vestimentaire de l'international a beaucoup fait jaser sur la toile. Une tenue critiquée et jugée trop décontractée pour une présentation par beaucoup, à l'image de celles émises par Glenn Hoddle : "Je n'ai pas aimé son style nonchalant avec lequel il est monté sur la pelouse, ni sa manière de s'habiller", a critiqué l'ancienne gloire des Spurs sur BT Sport.

Même son de cloche chez deux anciens joueurs écossais, Alan Brazil et Ally McCoist, qui ont également critiqué la voiture qu'il conduisait.

"Chacun a sa propre personnalité"

Côté banc, Frank Lampard ne comprends pas ce type de critiques et a défendu son nouveau joueur : "J'ai beaucoup de respect pour Ally McCoist, Alan Brazil et Glenn Hoddle", a répondu le nouveau coach d'Everton en conférence de presse.

"Mais chacun a sa propre personnalité. Et pour moi qui travaille au quotidien avec Dele, je ne me soucie pas de la voiture qu'il conduit ni des vêtements qu'il porte, tant qu'il donne tout niveau performances, s'entraîne sérieusement, respecte le club et ses coéquipiers", a expliqué la légende de Chelsea.

Dele Alli était un joueur clé à Tottenham sous Mauricio Pochettino, mais il a perdu du crédit sous les ordres de José Mourinho, Nuno Espirito Santo puis d'Antonio Conte. Il tentera de se relancer à Goodison Park lors de cette seconde partie de saison et a effectué sa première apparition face à Newcastle (défaite 3-1).