Un grand club de Premier League voudrait Youri Tielemans

Le milieu de Leicester attire à nouveau les convoitises de grosses écuries anglaises.

Selon le Daily Star, Manchester United voudrait signer un milieu de terrain cet été et serait très interéssé par Youri Tielemans (24 ans, 26 matchs, 6 buts et 3 assists cette saison).

Le Belge serait en effet vu comme une bonne alternative en cas d'échec dans les dossiers Declan Rice et Kalvin Philipps, le premier étant potentiellement très coûteux et le second incertain car le joueur pourrait prolonger à Leeds.

Le contrat de Tielemans expire en 2023 et Leicester aura beaucoup de mal à le prolonger car il serait désireux de jouer la Ligue des Champions.

La Juventus serait également sur les rangs du Diable Rouge.