🎥 A une semaine de recevoir le Real, l'infirmerie du PSG se vide

Les stars parisiennes sont de retour au centre d'entraĂźnement.

A cinq jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (30 ans, 10 matchs et 3 buts en L1 cette saison) était bien présent à l’entraînement collectif ce jeudi, tout comme son coéquipier, le milieu de terrain Georgino Wijnaldum (31 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison).

Deux retours opportuns pour l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino, encore privé de ses internationaux sénégalais Abdou Diallo et Idrissa Gueye - pas encore revenus suite à leur sacre à la Coupe d’Afrique des Nations - mais aussi d'Ander Herrera et de Sergio Ramos, tous deux blessés.

Neymar est là, a l’entraînement collectif ce matin #PSG pic.twitter.com/OjI9CTpJph — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 10, 2022