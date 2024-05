🎥 Avec Kevin De Bruyne décisif, Manchester City se rapproche du titre en Premier League !

Manchester City, avec Kevin De Bruyne titulaire, se déplaçait ce samedi après-midi sur la pelouse de Fulham. Jérémy Doku était sur le banc.

Les Citizens n'ont fait qu'une bouchée des Cottagers. Dès la 12e minute, Josko Gvardiol a ouvert le score...avec De Bruyne à la construction.

Le Diable Rouge a donné un bon ballon en une-deux au Croate, qui s'en est allé marquer. C'est déjà le 17e assist cette saison pour le Belge. Impressionnant quand on sait qu'il n'a commencé à jouer qu'à partir de début 2024.

Et un assist de plus pour KDB ūüėéūüáßūüá™

Manchester City prend l'avantage dans ce match avec un but... comme à l'entrainement