🎥 La Juventus élimine Sassuolo et rejoint la Fiorentina en demi-finales de la Coupe d'Italie

La Juventus de Turin a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Italie ce jeudi soir en disposant difficilement de Sassuolo.

Dybala ouvrait le score dès la 3e minute. L'Argentin reprenait une frappe déviée de Weston McKennie pour ouvrir le score. Un but teinté de beaucoup de symbolique, la Joya étant annoncée sur le départ.

Better angle of the goal #Dybala #Juventus pic.twitter.com/IjrlYAumWc

Mais Sassuolo revenait dans le match. A la 24e minute, Hamed Traoré inscrivait son premier but en Coupe d'Italie. Le jeune Ivoirien n'appréciait pas ensuite la décision de son coach de le sortir en seconde mi-temps.

Hamed Traorè scores a goal, then loses his mind after being substituted by Dionisi 👀#JuveSassuolo CoppaItalia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoppaItalia pic.twitter.com/hfwBXgeWKM