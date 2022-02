La Premier League supprime certaines mesures contre le Covid

La Premier League a annoncé ce jeudi que certaines mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus seront supprimées, la cause à la baisse des cas positifs recensés chez les joueurs.

A partir du 11 février, certaines restrictions seront en effet retirées. "Bien que l'obligation de garantir la distanciation sociale à l'intérieur soit maintenue, les restrictions telles que le port du masque dans les zones intérieures et les limites du temps de traitement sont supprimées", a fait savoir la Premier League.

À partir de ce lundi, les joueurs et les membres du staff de chaque équipe n'auront plus qu'à se faire tester deux fois par semaine, a-t-elle aussi précisé.

Il a ensuite été déclaré que les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus faisaient l'objet d'une évaluation régulière, et cela dans l'optique de supprimer toutes les restrictions d'ici la fin du mois de février.

At today’s Premier League Shareholders’ meeting, it was decided to remove a number of the COVID-19 Emergency Measures from Friday, 11 February



