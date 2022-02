Cristiano Ronaldo discutera de son futur avec son agent le mois prochain

A 37 ans, la star portugaise veut être certaine des capacités de son équipe la saison prochaine.

Arrivé en tant que héros absolu cet été à Manchester United, Cristiano Ronaldo a directement marqué des buts capitaux pour les Red Devils en début de saison. Mais depuis quelques semaines, la star portugaise ne parvient plus à retrouver les chemins des filets, en majeure partie à cause d'une équipe qui n'arrive pas à l'alimenter convenablement. De plus, Ronaldo n'est pas en grand fan de Ralf Rangnick.

Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs d'un départ de l'attaquant Mancunien l'été prochain ne voient le jour en Angleterre. Et ce matin, le Daily Star annonce que Cristiano Ronaldo discutera avec son agent, Jorge Mendes, lorsqu'il retournera au Portugal le mois prochain pour disputer la rencontre de barrages pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde face à la Turquie. Le quintuple Ballon d'Or souhaiterait d'ailleurs connaitre au plus vite le remplacant de Ralf Rangnick en fin de saison avant de prendre sa décision.