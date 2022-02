La réflexion de Jason Denayer concernant son avenir

L'international Belge arrive à la fin de son contrat, et ses options sont nombreuses.

En fin de contrat cet été, Jason Denayer dispute actuellement sa quatrième saison avec les Lyonnais. Blessé depuis le 5 décembre dernier, le défenseur de 26 ans a repris l'entrainement en début de semaine mais n'est pas encore disponible pour la rencontre face à Nice de ce soir. Concernant son contrat et une éventuelle prolongation, Jean-Michel Aulas s'est exprimé il y a deux jours, mais en laissant planer le doute quant à l'avenir du Diable Rouge à 33 reprises.

Et selon Het Nieuwsblad, les concurrents sont nombreux pour attirer le défenseur notamment passé par le Celtic Glasgow, Sunderland et Galatasaray. En effet, le Barca serait intéressé, et Newcastle, la Juventus et le Napoli se seraient également renseignés. Cet été, Jason Denayer aura donc le choix de miser sur la stabilité, ou de tenter sa chance un cran plus haut encore, tout en sachant qu'il est primordial d'avoir un temps de jeu suffisant à quelques mois seulement de la Coupe du Monde.