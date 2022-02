🎥 Les supporters de West Ham ont déjà créé un chant pour Kurt Zouma...et son chat

Des fans des Hammers ont décidé de dédier une chanson à leur défenseur central français pris dans une polémique après avoir violenté son (ex) chat.

Des supporters de West Ham ont créé un chant destiné à Kurt Zouma. Avant la rencontre à Leicester City (2-2), des fans des Hammers réunis dans un pub se sont mis à chanter. "Kurt Zouma is magic, He wears the magic hat, And if you throw a cat at him, He'll kick the f*kcer back, He kicks it to the left, he kicks it to the right, And when we win Europa League, We'll sing this song all night !"

Soit en français : "Kurt Zouma est magique, il porte son chapeau magique, et si vous lui lancez un chat, il le frappera dans le derrière, lancent-ils en chœur. Il le frappe à gauche, il le frappe à droite, et quand nous gagnerons l'Europa League, nous chanterons cette chanson toute la nuit ! "