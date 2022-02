Le RWDM en route pour devenir le troisième club bruxellois de l'élite?

Les Bruxellois ont pris la main dans la course à la seconde place... mais la semaine sera décisive.

On le sait, la D1B était très serrée lors de la trêve hivernale. Si Westerlo semble se diriger, à 8 rencontres de la fin, vers le titre et donc un retour au plus haut niveau de notre football, la course à la deuxième place a pris une tournure différente.

Waasland-Beveren, qui était plutôt bien placé durant l'hiver, perd un peu pied malgré une belle victoire contre le leader campinois. Une défaite contre Mouscron, une autre contre le Lierse et c'est le RWDM qui sourit. En effet, les Bruxellois sont eux dans une belle spirale et ont désormais 5 points d'avance sur les sociétaires du Freethiel.

Hasard du calendrier: ce samedi, c'est un duel entre les deux équipes qui est au programme, le tout chez les nouveaux coéquipiers de Guillaume Gillet. De plus, la dernière rencontre de la saison verra ces deux équipes se retrouver au Stade Edmond Machtens. Se dirige-t-on vers un duel à deux pour la fin du championnat? Non si les joueurs de Vincent Euvrard s'imposent ce samedi. Mais la saison sera encore longue, très longue. Sans oublier le barrage...