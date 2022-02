Manchester City jouera le Sporting Portugal sans l'un de ses internationaux anglais

Pep Guardiola a donné une conférence de presse avant le duel contre le Sporting Portugal en huitièmes de finale de Ligue des Champions (mardi, 21h).

Le coach espagnol veut que ses hommes continuent à jouer de la même manière que lors de la phase de poules, à l'issue de laquelle ils avaient finis premiers devant le Paris Saint-Germain, Leipzig et le Club de Bruges. "Nous avons eu un parcours incroyable, mais surtout, nous nous sommes bien comportés. A Leipzig, nous n'étions pas prêts mentalement parce que nous étions déjà qualifiés, mais le reste a été bon. Je dis : 'Chaque jour, combattez pour vous-mêmes'. Tous les trois jours, nous l'avons fait ces dernières années et nous le ferons encore demain", a-t-il déclaré.

Le coach des Citizens a également salué la forme actuelle de ses hommes, leaders de Premier League, en saluant le travail de ses capitaines, dont Kevin de Bruyne. "L'harmonie que nous connaissons maintenant est exceptionnelle. Grâce aux capitaines et à de nombreuses raisons. C'est exceptionnel. (...) Cela fait six saisons, nous nous connaissons parfaitement. Nous acceptons les bonnes choses, les mauvaises choses, de nous battre et de faire partie de ça."

Manchester City devra néanmoins faire sans deux de ses joueurs importants : Gabriel Jesus et Jack Grealish. L'Anglais était déjà absent ce week-end face à Norwich City. Il souffre d'une blessure au tibia. Selon les informations de BirmighamLive, Guardiola aurait déclaré à la presse avant la victoire sur Norwich (0-4) qu'il s'agissait que la même blessure que le joueur avait contracté lorsqu'il jouait à Aston Villa.

