L'Atlético est dans le trou, Simeone s'emporte:"Il faut arrêter de parler dans le vide"

Les champions en titre ont perdu contre la lanterne rouge ce mercredi soir.

Battu par Levante (0-1), mercredi, dans un match en retard de la 21e journée de Liga, l'Atletico Madrid vit décidément une saison difficile. A l'issue de cette défaite contre la lanterne rouge, l'entraîneur du club de la capitale espagnole, Diego Simeone, a décidé de hausser le ton pour mettre l'ensemble de son groupe face à ses responsabilités.

"On a réalisé un mauvais match et manqué une occasion de se relancer en Liga. Il va falloir se remettre au travail et mettre les bouchées doubles après ça. Certaines personnes vont penser que ce sera impossible pour nous d'atteindre la Ligue des Champions. Je leur réponds dès maintenant que c'est encore possible. Il va falloir travailler dur et passer aux actes. Il faut arrêter de parler dans le vide. Je ne suis pas là pour trouver des excuses. Les gens veulent des faits, c'est tout. Et tout ce que l'on peut dire aujourd'hui sur notre situation ne servira à rien", a ruminé le manager argentin en conférence de presse.

4e du championnat à 15 points du leader, le Real Madrid, le champion d'Espagne en titre va lutter jusqu'au bout pour accrocher une place en C1.