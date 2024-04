Le VAR a-t-il pris les bonnes décisions lors de Cercle-Anderlecht ? "C'est le moment de vérité"

Cette saison, il y a eu beaucoup de discussions autour de l'arbitrage vidéo et des décisions des arbitres. Heureusement, le week-end dernier, il y avait peu de place pour des remarques.

Lors du match Cercle-Anderlecht, il y a eu deux phases potentielles qui auraient pu amener un penalty. Selon l'ancien arbitre Serge Gumienny, elles ont été toutes deux correctement évaluées.

"Dans le match Cercle - Anderlecht, il y avait deux phases de penalty comparables. Dans les deux cas, il s'agissait d'un joueur où le ballon a touché la main par le biais d'une autre partie du corps", a-t-il déclaré dans Het Belang van Limburg.

"Selon moi, Erik Lambrechts a correctement évalué ces phases. De part et d'autre, il n'a pas sifflé de penalty. Un arbitrage intelligent et cohérent, mais aussi une application correcte du règlement", a-t-il ajouté.

Gumienny a même des compliments pour le VAR. Depuis les Playoffs, ils travaillent en équipe avec les arbitres, et cela semble porter ses fruits. "Je tiens également à féliciter le VAR (Lothar D'Hondt, NDLR) pour cette deuxième phase", a-t-il déclaré.

Un meilleur arbitre en Playoffs qu'en phase classique

"Ce n'est qu'après plusieurs répétitions et en gros plan que l'on voit que le ballon a touché la main de Daland via sa cuisse. C'est un bel exemple de collaboration entre l'arbitre et le VAR.", a-t-il souligné.

Gumienny fait également une observation. Il estime que le niveau de l'arbitrage est meilleur maintenant qu'en phase classique. Et il a une explication à cela.

"Comme l'année dernière, le niveau de l'arbitrage est plus élevé en Playoffs qu'en phase classique. Cela s'explique en partie par le niveau plus élevé du jeu, mais aussi par une plus grande motivation et concentration des arbitres eux-mêmes. Dans l'ensemble, ils font un bon travail. Heureusement, car c'est aussi le moment de vérité", conclut-il.