L'AS Roma touchée par le Covid-19 avant de recevoir le Hellas Vérone

L'AS Rome déplore quatre cas de coronavirus avant la rencontre de ce samedi.

Quatre joueurs, dont l'identité n'a pas été révélée par le club, ont été testés positifs (et symptomatiques) au Covid-19 et placés à l'isolement. Ils manqueront la rencontre de ce samedi entre l'AS Rome, 7e, et le Hellas Vérone, 9e, dans le cadre de la 26e journée de Serie A.