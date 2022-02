Le Belge s'est exprimé en après-match.

Le Napoli a souffert contre le Barça ce jeudi soir en Europa League. Monté dix minutes avant la fin du match, Dries Mertens n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Pourtant, alors que l'on était dans les arrêts de jeu et que le score était de 1 but partout, le Belge a bien repris un centre venant de la gauche. Malheureusement, sa frappe a terminé sa course dans les gants de Marc-André Ter Stegen.

Il est revenu sur sa prestation au micro de Sporza : "C'était un ballon difficile. J'ai frappé un peu trop doucement et j'ai visé trop au milieu."

Le Napoli a été dominé dans ce match et a concédé enormément d'occasions. Pourtant, le score n'a été que de 1-1 et les Partenopei gardent toutes leurs chances de se qualifier pour le tour suivant. "Avec le recul, c'est bien que le score soit resté de 1-1", a reconnu Mertens.

"Ce n'est plus la même équipe qu'avant", a déclaré Mertens à propos de son adversaire. "Ils ont su saisir ces occasions. Le Barça joue bien. Nous les avons laissés jouer un peu trop de football, ce n'était pas notre meilleur match. C'est pourquoi le 1-1 est un bon résultat", s'est-il expliqué, avant de répondre au sujet de son entrée au jeu tardive. "Est-ce que c'était ingrat d'entrer en jeu dans un tel match ? C'était ingrat de jouer si peu de minutes. En première période, nous n'étions pas inférieurs, mais après la mi-temps, nous n'avons plus joué au football."

"Vous jouez ici, au Camp Nou, et c'est probablement la première fois que le FC Barcelone joue la Ligue Europa", a déclaré Mertens. "Il faudrait que je regarde à nouveau la phase, mais c'est malheureux qu'ils aient marqué l'égalisation sur un penalty. C'était un tournant."