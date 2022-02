Une légende du Cameroun nommée sélectionneur par Samuel Eto'o ?

Le Cameroun a échoué en demi-finales de "sa" Coupe d'Afrique, mais le sélectionneur Toni Conceiçao n'a pas encore été remis officiellement en question. Samuel Eto'o, cependant, aurait une idée en tête.

D'après les informations du média Jeune Afrique, Samuel Eto'o, président de la Fecafoot, souhaiterait se séparer de Toni Conceiçao, à la tête du Cameroun depuis 2019, à la suite de l'échec en demi-finale de la CAN. Les Lions Indomptables ont pris le bronze de "leur" Coupe d'Afrique, mais le titre était presque un must, et Eto'o souhaiterait du changement.

Alors que le Ministre des Sports avait officiellement confirmé Conceiçao dans ses fonctions, Samuel Eto'o aurait en tête de nominer son ami et ancien équipier Rigobert Song, actuellement entraîneur des U23. La Fecafoot a communiqué quant au fait que ce n'était pas le ministère qui décidait du futur sélectionneur mais bien elle, et qu'elle se donnait jusqu'au 23 février pour prendre une décision.