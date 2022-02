Le Barça déroule face à Valence

Les Catalans se sont facilement imposés ce dimanche.

Après son match nul en Europa League jeudi dernier face à Naples (1-1), le Barça a parfaitement préparé son match retour avec une large victoire ce dimanche face au FC Valence (1-4).

Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert son compteur but sous ses nouvelles couleurs, et s'est même offert le luxe d'inscrire un doublé (23e et 38e). Frenkie de Jong (32e) et Pedri (63e) ont également marqué.

Le Barça est 4e de LaLiga, à égalité de points avec l'Atletico et à deux points du Betis Séville. Les Catalans comptent un match de retard sur leurs concurrents et pourraient en profiter pour améliorer leur position.