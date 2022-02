Phil Foden impliqué dans une bagarre générale après la défaite contre Tottenham, son club réagit

Le jeune anglais s'est mis en évidence samedi soir, mais ce n'était pas sur le terrain de l'Etihad Stadium...

Samedi soir, la Premier League nous a offert un match totalement fou entre Manchester City et Tottenham (2-3). Un but dans les ultimes secondes d'Harry Kane a offert la victoire aux Spurs, tandis que City sent désormais le souffle de Liverpool dans son dos.

Aligné par Guardiola, le jeune Phil Foden (21 ans) a assisté avec sa mère et sa compagne après le match à un combat de boxe entre Amir Khan et Kell Brook. La soirée a tourné au vinaigre. Une vidéo montre la mère de Foden, Claire, être impliquée dans une altercation verbale avec plusieurs hommes, avant que cette dernière ne les provoque et ne reçoive un coup de poing dans la figure. On aperçoit un homme tenir un extincteur et viser l'entourage de l'international anglais.

Manchester City a réagi aux incidents, en prenant la défense du joueur et de ses proches. "Le club est au courant d'une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant Phil Foden et sa famille harcelés et maltraités. Nous sommes choqués et consternés par la nature des abus et des agressions qui ont suivi contre l'un des membres de la famille de Phil. Nous continuerons à apporter à Phil et à sa famille tout le soutien et l'assistance dont ils ont besoin", dans des termes relayés par plusieurs médias anglais.