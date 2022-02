Serie A: Cagliari prend trois points très importants au Torino

Sur l'heure de midi ce samedi, le Torino recevait Cagliari en Serie A. Les Sardes ont remporté une victoire très importante.

Toujours privé de Dennis Praet blessé pour de longues semaines, le Torino s'est incliné face à Cagliari (1-2), où l'ancien Rouche Razvan Marin était titulaire. Côté turinois, Vanja Milinkovic-Savic (ex-Standard), Mergim Vojvoda (ex-Standard, ex-Mouscron) et Marko Pjaca (ex-RSCA) étaient également alignés.

Cagliari avait ouvert le score à la 21e minute via Bellanova, avant que le Torino égalise à la 54e grâce à son capitaine Andrea Belotti, longtemps absent pour une blessure musculaire mais qui inscrit là un deuxième but consécutif. À la 62e, Cagliari reprendra cependant l'avantage, cette fois pour de bon, via Deiola. Les Sardes prennent là trois points précieux, s'éloignant de la zone rouge.