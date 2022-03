Marquinhos n'est pas inquiet : "Il ne faut juste pas s'habituer à la défaite"

Quatre jours avant de retrouver le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a chuté face à Nice (0-1) ce samedi, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1.

Marquinhos (27 ans, 22 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n'était toutefois pas inquiet après la défaite du PSG face à Nice.

"Match compliqué ? Comme toujours contre eux… Ils travaillent bien, ils utilisent bien les espaces, leur pressing était excellent. Ça s'est joué sur des petits détails. À la fin, on essayait de marquer alors ils ont profité des brèches ouvertes. (…) Vous savez, quand ça gagne, tout va bien et c'est facile à gérer, mais quand on perd, il faut revenir les pieds sur Terre et voir ce qu'il faut améliorer. Mais il ne faut pas s'inquiéter, on reste en tête et il ne faut juste pas s'habituer à la défaite. On va récupérer, mentalement et physiquement, et on sera prêts mercredi", a confié le défenseur central brésilien au micro de Canal+.