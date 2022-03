Arteta est sous le charme d'un de ses joueurs : "Son penalty manqué en finale de l'Euro a été une bonne chose pour sa carrière"

Le jeune anglais a complètement explosé cette saison sous le maillot des Gunners, après un Euro compliqué et un penalty fatidique loupé en finale.

Ce week-end en Premier League, Arsenal a dû batailler ferme pour venir à bout de Watford (2-3). Les Gunners ont pu à nouveau compter sur un Bukayo Saka buteur. L'Anglais de 20 ans réalise une saison de très haute facture est s'est installé comme un pion essentiel de l'échiquier de Mikel Arteta, avec 9 buts et 5 assists toutes compétitions confondues.

Le coach espagnol ne tarissait pas d'éloges envers son jeune joueur, qui s'est bien repris après son penalty ultime manqué face à l'Italie en finale de l'Euro, à Wembley. "Je pense que Bukayo a vécu une expérience que peu de joueurs peuvent vivre et je pense que c'est une bonne chose pour sa carrière car le monde du football a montré à quel point il l'apprécie et le respecte", a déclaré Arteta en conférence de presse après le match.

"C'est une autre chose que l'on obtient bien plus que cela dans le football, à part gagner des trophées, donc je pense que cela a été un grand coup de pouce pour lui de réaliser dans les moments difficiles que les gens vont le soutenir et le club a fait exactement la même chose que ses coéquipiers", a-t-il poursuivi.

Pour Arteta, il faut laisser de l'"espace" à Saka, ne pas trop scruter chacune de ses performances. "Ce qu'il fait déjà est phénoménal et il a besoin de cet espace (...) Le football est la priorité dans la vie et vous pouvez le voir tous les jours à l'entraînement et il doit continuer à se comporter et à vivre comme il le fait."