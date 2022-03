Manchester United: une légende du club a honte

Ce dimanche, Manchester United a pris l'eau sur la pelouse du rival de City.

Totalement dominé, Manchester United a connu une véritable humiliation sur la pelouse de Manchester City (1-4) dimanche en Premier League. Ancien joueur des Red Devils, Roy Keane a ressenti de la honte par rapport au visage affiché par les joueurs de MU en seconde période.

"La pire chose à dire : United a abandonné. Dans n'importe quel match, si vous abandonnez, c'est vraiment impardonnable. La beauté du sport de haut niveau, c'est qu'il n'y a aucun moyen de se cacher. Vous avez des joueurs qui ne font pas de bonnes performances et des joueurs qui ne reviennent plus en défense. Ils ont arrêté de courir et ont abandonné. Je ne comprends pas cela. Le manager sera critiqué pour sa tactique, mais des joueurs qui ne reviennent pas en défense quand vous jouez pour MU, c'est vraiment inacceptable. Ils ont jeté l'éponge, ce qui est honteux. Il faut du caractère et de la personnalité quand on est en difficulté et après le troisième but, c'était fini", a fustigé le consultant pour Sky Sports.