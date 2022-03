L'attaquant brésilien semble en pleine forme, pour une fois, en ce début de printemps européen.

Attendu au tournant, Neymar sera un des hommes à suivre contre le Real Madrid, ce mercredi, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Alors qu'il n'a pas trouvé la faille depuis 9 matchs dans l'épreuve, l'attaquant du Paris Saint-Germain ne pense pas à ses statistiques personnelles.

"Gagner le match, c’est le plus important. Les statistiques, on en parle beaucoup ces dernières années. Le football a évolué d’une certaine manière, comme l’a récemment dit Guardiola me semble-t-il, et je suis d’accord avec lui, où on juge un joueur sur son nombre de buts ou de passes décisives plutôt que sur ce qu’il produit pour l’équipe et pour le football", a expliqué la star brésilienne pour TNT Sports.

"On a une grande équipe, je n’ai jamais été égoïste, je joue toujours pour mon équipe, je donne toujours tout pour mes partenaires. Peu importe si je ne marque pas ou ne délivre pas de passe décisive, je veux gagner, je suis né pour ça, je suis né pour gagner. Mercredi, si je ne marque pas une fois encore en Ligue des Champions, je m’en fiche. Je veux partir d’ici avec une victoire, avec la qualification, c’est le plus important", a rajouté Neymar.